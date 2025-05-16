Методику разработали за полгода: Врачи впервые спасли ребенка с генетическим заболеванием, переписав его ДНК

Медицинские специалисты из США совершили прорыв в истории медицины, впервые применив технологию редактирования ДНК для лечения младенца с тяжелым генетическим заболеванием. Об этом сообщает издание The Guardian.
Пациент по имени KJ страдал крайне редким заболеванием — дефицитом CPS1, которое встречается лишь у одного из 1,3 миллиона человек. Эта болезнь приводит к накоплению аммиака в организме, что без лечения приводит к смерти в младенчестве в 50% случаев.
Команда врачей из Детской больницы Филадельфии и Пенсильванского университета в рекордные сроки — всего за шесть месяцев — разработала, изготовила и протестировала персонализированное лечение для мальчика. Терапия включала три инфузии, проведенные в феврале, марте и апреле.
«Этот случай демонстрирует огромный потенциал генного редактирования для лечения целого спектра тяжелых генетических заболеваний», — заявила доктор Ребекка Аренс-Никлас, руководившая лечением.
Хотя состояние KJ сейчас стабильно, врачи подчеркивают необходимость пожизненного наблюдения за пациентом.
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