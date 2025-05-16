Методику разработали за полгода: Врачи впервые спасли ребенка с генетическим заболеванием, переписав его ДНК

Пациент по имени KJ страдал крайне редким заболеванием — дефицитом CPS1, которое встречается лишь у одного из 1,3 миллиона человек. Эта болезнь приводит к накоплению аммиака в организме, что без лечения приводит к смерти в младенчестве в 50% случаев.