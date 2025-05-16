В Башкирии ремонтируют мост на границе с Оренбуржьем

Его протяжённость 131 метр. Подрядчикам осталось смонтировать ещё 7 балок и установить подферменники, сообщили в минтрансе РБ. Ремонт продолжается второй сезон и будет завершён в текущем году.
Напомним, изначально ремонт моста был запланирован на 2023 год. Но при вскрытии верхнего слоя обнаружились дефекты, не подлежащие ремонту. Пришлось срочно менять проект. В 2024 году в соответствии с поручением Главы республики было решено сделать капитальный ремонт объекта с заменой пролётных строений.
Мост через Таналык находится на дороге Акъяр — Новочеркасск на границе с Оренбургской областью. Эта дорога небольшая — всего 14 км, но очень важная — она связывает два региона. Также второй год ведётся ремонт самой дороги.