Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ему нужно знать, что его любят»: Олег Шепс рассказал, кто сильнее — он или брат

Экстрасенс Олег Шепс прокомментировал заявление экстрасенса Елены Голуновой, которая в телефонном разговоре с его братом Александром Шепсом назвала последнего более сильным экстрасенсом. Об этом Шепс-младший рассказал в YouTube-шоу «Бес Комментариев».

Экстрасенс Олег Шепс прокомментировал заявление экстрасенса Елены Голуновой, которая в телефонном разговоре с его братом Александром Шепсом назвала последнего более сильным экстрасенсом. Об этом Шепс-младший рассказал в YouTube-шоу «Бес Комментариев».

— Она по ходу не поняла, что мы сидели вместе, и просто Саше нужно знать, что его любят, что он самый-самый. Она просто порадовала его вот и все, — сказал он.

В ходе беседы ведущая шоу Евгения Медведева уточнила, согласен ли Шепс-младший с мнением, что его брат, которого в медийном пространстве нередко называют одним из сильнейших участников «Битвы экстрасенсов», превосходит его по силе, особенно учитывая, что сам Александр Шепс разделяет эту точку зрения.

Олег Шепс не согласился с таким сравнением, отметив, что каждый из них обладает уникальными способностями. Он добавил, что начал свой путь позже брата, но победил в «Битве экстрасенсов» в 22 года, тогда как Александр — в 27.

— Кто самый сильный экстрасенс? Мама. Она хороший спирит, также контактирует с миром мертвых. Раньше она занималась рунами, картами таро. Я чувствую энергетическую силу человека, — заявил Шепс.

Он также рассказал о готовности к серьезным отношениям и объяснил, почему порчи не существует.