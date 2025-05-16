«Ему нужно знать, что его любят»: Олег Шепс рассказал, кто сильнее — он или брат

Экстрасенс Олег Шепс прокомментировал заявление экстрасенса Елены Голуновой, которая в телефонном разговоре с его братом Александром Шепсом назвала последнего более сильным экстрасенсом. Об этом Шепс-младший рассказал в YouTube-шоу «Бес Комментариев».
— Она по ходу не поняла, что мы сидели вместе, и просто Саше нужно знать, что его любят, что он самый-самый. Она просто порадовала его вот и все, — сказал он.
В ходе беседы ведущая шоу Евгения Медведева уточнила, согласен ли Шепс-младший с мнением, что его брат, которого в медийном пространстве нередко называют одним из сильнейших участников «Битвы экстрасенсов», превосходит его по силе, особенно учитывая, что сам Александр Шепс разделяет эту точку зрения.
Олег Шепс не согласился с таким сравнением, отметив, что каждый из них обладает уникальными способностями. Он добавил, что начал свой путь позже брата, но победил в «Битве экстрасенсов» в 22 года, тогда как Александр — в 27.
— Кто самый сильный экстрасенс? Мама. Она хороший спирит, также контактирует с миром мертвых. Раньше она занималась рунами, картами таро. Я чувствую энергетическую силу человека, — заявил Шепс.
Он также рассказал о готовности к серьезным отношениям и объяснил, почему порчи не существует.