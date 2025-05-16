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Более 9,3 тысячи участников написали пятый Байкальский экологический диктант

Центральной площадкой мероприятия стал Лимнологический институт в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

15 мая состоялся пятый Байкальский экологический диктант, приуроченный к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства Иркутской области, масштабная акция объединила свыше 9,3 тысячи участников из 30 регионов страны.

— Защита природы — это тоже защита Родины. Мы видим, как с каждым годом растёт число участников, расширяется география. Это значит, что экология становится общенациональным приоритетом, — прокомментировала министр природных ресурсов и экологии Светлана Трофимова.

Центральной площадкой мероприятия стал Лимнологический институт в Иркутске, откуда велась прямая трансляция для всех зарегистрированных участников. Итоги интеллектуального соревнования будут объявлены 27 мая. Лучшие участники получат дипломы, а организаторы региональных площадок — благодарственные письма.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что борьбу по устранению незаконных свалок ведут в Братске.