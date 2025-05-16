Суд в Москве отклонил иск зоозащитника Корецких к директору цирка Запашному

Ранее полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Эдгарда Запашного за «возбуждение ненависти» против футбольных болельщиков. В одном из интервью дрессировщик заявил, что «ввел бы ОМОН, “покрошил” бы этих болельщиков, и завтра они бы на “вы” разговаривали». Это фанатам очень не понравилось.