Суд в Москве отклонил иск зоозащитника Корецких к директору цирка Запашному

Гагаринский суд Москвы отклонил иск зоозащитника Юрия Корецких о защите чести, достоинства и деловой репутации к директору Большого московского государственного цирка Эдгарду Запашному. Об этом со ссылкой на картотеку инстанции сообщает РИА Новости.
«Отказано в удовлетворении», — сказано в картотеке.
Суть претензий Корецких в том, что Эдгард Запашный якобы опубликовал в Telegram-канале недостоверные и порочащие истца сведения.
Иск зоозащитника поступил в суд в ноябре прошлого года. Тогда решением суда производство по делу было приостановлено из-за проведения судебной лингвистической экспертизы.
Ранее полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Эдгарда Запашного за «возбуждение ненависти» против футбольных болельщиков. В одном из интервью дрессировщик заявил, что «ввел бы ОМОН, “покрошил” бы этих болельщиков, и завтра они бы на “вы” разговаривали». Это фанатам очень не понравилось.