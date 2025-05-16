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Минлесхоз Беларуси снимает ограничения на посещение лесов

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Пожароопасная обстановка стабилизируется в лесных массивах Беларуси, ограничений на посещение лесов стало гораздо меньше, это следует из данных интерактивной карты Минлесхоза республики.

Источник: Sputnik.by

Больше всего ограничений в настоящий момент действует в Гомельской области, где только в трех районах — Житковичском, Октябрьском и Петриковском — можно свободно посещать леса. Остальные окрашены на карте желтым цветом, то есть там до сих пор действует третий класс пожарной опасности.

В Гродненской области только пять районов с ограничения, это Берестовицкий, Волковысский, Ошмянский, Свислочский и Сморгонский, остальные полностью открыты.

В Могилевской области три «желтых» района, среди них Бобруйский, Кировский и Кличевский, а в Минской и Витебской — по одному, это Березинский и Городокский соответственно.

Лесные угодья остальных регионов республики полностью открыты для посещения.

Во время ограничений запрещено разводить в лесах костры, организовывать и проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах. Это лишь временные меры, они могут быть сняты с изменением погодных условий.

Нарушителям запретов может грозить штраф — до 12 базовых величин (504 рубля). Если нарушение стало причиной серьезного пожара (была уничтожена или повреждена часть леса), штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).