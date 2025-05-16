Минлесхоз Беларуси снимает ограничения на посещение лесов

Больше всего ограничений в настоящий момент действует в Гомельской области, где только в трех районах — Житковичском, Октябрьском и Петриковском — можно свободно посещать леса. Остальные окрашены на карте желтым цветом, то есть там до сих пор действует третий класс пожарной опасности.