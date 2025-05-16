Более полусотни мостов в Омской области закроют для большегрузов с 26 мая 2025 года

Министерство транспорта Омской области сообщило о введении ограничений и запретов на проезд по 51 мосту в 11 районах региона. Новые правила вступят в силу с 26 мая 2025 года и будут действовать в течение года, до 26 мая 2026 года.
Решение принято в связи с неудовлетворительным и даже аварийным состоянием мостовых сооружений, что создает угрозу безопасности движения.
Ограничения коснутся как скоростного режима, так и веса транспортных средств. Например, на некоторых участках мостов в Большереченском районе будет введен полный запрет на проезд для автомобилей массой свыше 20 тонн, а скорость ограничена до 40 км/ч. Аналогичные ограничения вводятся и в других районах области, включая Большеуковский, Знаменский, Калачинский, Колосовский, Крутинский, Муромцевский, Седельниковский, Тарский, Тевризский, Тюкалинский и Усть-Ишимский.
Так, для моста через реку Становка будет запрещено передвижение транспорта весом более 16 тонн, а для мостов через реки Большая Тава, Еланка и Большой Ук — 10 тонн.
Водителям большегрузного транспорта рекомендуется заранее ознакомиться с перечнем и учитывать новые правила при планировании маршрутов.