ФСБ показала кадры допроса украинца, задержанного в ЛНР за шпионаж

«По просьбе супруги своей хотел помочь ВСУ. Она сказала, что я передаю (информацию, — прим. ред.) нашему волонтеру из города Рубежного. Поначалу я думал, она ведет некую игру, манипулируя детьми, просто мне давали с детьми тогда общаться», — рассказал мужчина.