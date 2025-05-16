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ФСБ показала кадры допроса украинца, задержанного в ЛНР за шпионаж

Гражданин Украины собирал информацию о ВС РФ.

Правоохранители показали кадры допроса гражданина Украины, который был задержан в Луганской Народной Республике за передачу данных о российских военных Киеву, видео публикуют РИА Новости.

Задержанный рассказал, что его семья выехала на подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ) территорию, затем супруга попросила его собирать информацию о месте дислокации ВС РФ.

«По просьбе супруги своей хотел помочь ВСУ. Она сказала, что я передаю (информацию, — прим. ред.) нашему волонтеру из города Рубежного. Поначалу я думал, она ведет некую игру, манипулируя детьми, просто мне давали с детьми тогда общаться», — рассказал мужчина.

Напомним, ФСБ по ЛНР сообщила о задержании украинца в пятницу, 16 мая, он подозревается в шпионаже. По данным силовиков, мужчина собирал информацию о ВС РФ в городе Рубежное.