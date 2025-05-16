ФСБ показала кадры допроса украинца, задержанного в ЛНР за шпионаж

Правоохранители показали кадры допроса гражданина Украины, который был задержан в Луганской Народной Республике за передачу данных о российских военных Киеву, видео публикуют РИА Новости.
Задержанный рассказал, что его семья выехала на подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ) территорию, затем супруга попросила его собирать информацию о месте дислокации ВС РФ.
«По просьбе супруги своей хотел помочь ВСУ. Она сказала, что я передаю (информацию, — прим. ред.) нашему волонтеру из города Рубежного. Поначалу я думал, она ведет некую игру, манипулируя детьми, просто мне давали с детьми тогда общаться», — рассказал мужчина.
Напомним, ФСБ по ЛНР сообщила о задержании украинца в пятницу, 16 мая, он подозревается в шпионаже. По данным силовиков, мужчина собирал информацию о ВС РФ в городе Рубежное.