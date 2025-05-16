426 тонн нижегородского меда закупили страны Евросоюза

За период с начал года до 12 мая, из Нижегородской области отправили 426 тонн меда в страны Евросоюза. В целом из региона на экспорт отправили 3,1 тысячи тонн животноводческой продукции, сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл.