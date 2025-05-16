426 тонн нижегородского меда закупили страны Евросоюза

За период с начал года до 12 мая, из Нижегородской области отправили 426 тонн меда в страны Евросоюза. В целом из региона на экспорт отправили 3,1 тысячи тонн животноводческой продукции, сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл.
Так, 34 тонны рыбной и икорной продукции отправили в ОАЭ, Кувейт, Китай, Грузию, Азербайджан, Туркмению. Также в Китай и страны Таможенного союза направили 660 тонн мяса птицы.
Кроме того, экспортировано 120 тонн мороженого в Монголию, Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Абхазию. 1,1 тысячи тонн маргаринов и майонезов — в Туркмению и Молдову, 532 тонны бульонных кубиков — в Израиль, Монголию, Казахстан, Грузию, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Армению, Молдову.
Индия закупила в Нижегородской области 52 тонны кожевенного краста.