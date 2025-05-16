Главные новости 16 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 16 мая 2025 года.
Глава делегации РФ в Стамбуле подтвердил готовность к переговорам
Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую группу на переговорах в Турции, сообщил о готовности представителей Кремля к встрече с переговорщиками из Киева 16 мая. Российская сторона намерена ожидать прибытия украинской стороны с 10 часов утра.
Рубио считает, что конфликт на Украине завершат Трамп и Путина
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что урегулировать украинский кризис удастся только после прямых переговоров американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина. Пока дата и время такой встречи не определены, но она должна состояться.
Киев может сорвать переговоры в Турции из-за Мединского
В газете Berliner Zeitung высказали предположение, что Киев способен отказаться от участия в переговорах с российской делегацией из-за участия в них помощника президента РФ Владимира Мединского. Украинская сторона может расценить дипломатический ранг главы группы Кремля как низкий.
Мерц заявил, что ФРГ не поставит Киеву крылатые ракеты Taurus
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сказал журналистам, что пока вопрос отправки Украине крылатых ракет Taurus не стоит на повестке дня. Глава правительства объяснил, что поставки вооружения требуют обучения бойцов ВСУ. Он уточнил, что ракетами Киев обеспечат Франция и Великобритания.
В ЕС опасаются расширения «дуэта вредителей» Украине
Количество сторонников отказа от поддержки Украины среди стран ЕС может расшириться. Кроме «дуэта вредителей» из премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо, против помощи Киеву может начать выступать вероятный будущий президент Румынии Джордже Симион, пишет Politico.