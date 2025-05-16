Отопительный сезон снова завершается в Витебской области

Отмечается, что такое решение было принято в связи «с устойчивой положительной температурой воздуха». Так, подача тепла будет прекращена в объекты социальной сферы и жилфонд.
Изначально, отопительный сезон в Витебской области для всех категорий потребителей тепловой энергии был завершен 15 апреля.
Но в начале мая из-за понижения среднесуточной температуры воздуха было принято решение возобновить подачу тепла.
Традиционно первыми отапливаться начали объекты социальной сферы, среди них детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, специализированные учебно-спортивные учреждения, а также музеи, государственные архивы, библиоти и гостиницы.