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Отопительный сезон снова завершается в Витебской области

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Витебский облисполком принял решение о завершении отопительного сезона с 16 мая, сообщили в официальном Telegram-канале местных властей.

Источник: Sputnik.by

Отмечается, что такое решение было принято в связи «с устойчивой положительной температурой воздуха». Так, подача тепла будет прекращена в объекты социальной сферы и жилфонд.

Изначально, отопительный сезон в Витебской области для всех категорий потребителей тепловой энергии был завершен 15 апреля.

Но в начале мая из-за понижения среднесуточной температуры воздуха было принято решение возобновить подачу тепла.

Традиционно первыми отапливаться начали объекты социальной сферы, среди них детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, специализированные учебно-спортивные учреждения, а также музеи, государственные архивы, библиоти и гостиницы.