В Ростовской области из-за технического сбоя задерживаются три пригородных поезда. Об этом сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании (СКППК).
Так, задерживаются несколько составов: № 6301 «Успенская — Таганрог» — опоздание 30 минут, № 6354/6366 «Глубокая — Новомихайловская» — задержка 20 минут и № 6170 «Усть-Донецк — Ростов» — прибудет с опозданием 18 минут.
В пресс-службе СКППК принесли извинения пассажирам за неудобство. Отметим, что дончанам стоит заранее продумать свой маршрут и рассчитать время прибытия.
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