В Красноярске хотят изменить порядок размещения времянок

​ «Перед нами стоит задача в преддверии 400-летия Красноярска привести в порядок город. Частью этой большой работы является упорядочивание размещения временных сооружений. Необходимо сделать их более привлекательными с точки зрения внешнего вида. Действующее постановление № 809 утверждено ещё в 2014 году, сейчас облик города сильно поменялся. Поэтому павильонам, автомобильным стоянкам, киоскам и другим объектам нужно обновление», — рассказал Максим Силкин, заместитель руководителя департамента градостроительства.