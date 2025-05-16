В Красноярске хотят изменить порядок размещения времянок

Документ разрабатывают уже более года, рассказали в мэрии. В 2024 году специалисты департамента градостроительства провели рабочие встречи с предпринимателями, представителями прокуратуры и уполномоченным по защите прав предпринимателей.
«Перед нами стоит задача в преддверии 400-летия Красноярска привести в порядок город. Частью этой большой работы является упорядочивание размещения временных сооружений. Необходимо сделать их более привлекательными с точки зрения внешнего вида. Действующее постановление № 809 утверждено ещё в 2014 году, сейчас облик города сильно поменялся. Поэтому павильонам, автомобильным стоянкам, киоскам и другим объектам нужно обновление», — рассказал Максим Силкин, заместитель руководителя департамента градостроительства.
Основные изменения в новой редакции постановления включают регламент площади объектов и правила модернизации — это поможет избежать случаев незаконного расширения сооружений. Также будет прописан порядок проведения проверок и обследований, срок реализации права на компенсационное место — введут ограничения для предпринимателей, которые не воспользовались правом размещения в течение 7−8 лет.
Кроме того, будет установлен единый внешний облик временных сооружений, то есть при заключении договора предприниматели будут обязаны согласовывать дизайн павильонов в соответствии с архитектурным регламентом Красноярска.
В настоящее время проект находится на стадии рассмотрения надзорными органами и депутатами. После учета всех предложений начнется процедура согласования новой редакции постановления.