Строительство школы на 300 мест началось в составе ЖК в Очаково-Матвеевском

«Трехэтажный блок начальных классов общей площадью 7,6 тыс. кв. м возведут за счет внебюджетных средств. В нем предусмотрено 12 классов, отличительной особенностью которых станет возможность трансформации при помощи перегородок. Кроме того, в здании появятся спортивный и музыкальный залы, кухня полного цикла и медицинские кабинеты. Застройщик уже направил в комитет извещение о начале работ на строительной площадке», — приводятся в материале слова руководителя комитета Антона Слободчикова.
Образовательный объект будет построен в районе Очаково-Матвеевское по адресу: проезд Стройкомбината, земельный участок 1/58.
Согласно проекту, внутри дошкольного учреждения будет создано многофункциональное пространство с актовым залом на 250 мест, игровая комната с возможностью организации спальных мест, информационный библиотечный центр с книгохранилищем и лабораторно-исследовательский комплекс с кабинетами для изучения естествознания.
Учебные классы расположат на всех этажах. Зонирование в универсальных кабинетах будет осуществляться с помощью раздвижной трансформируемой перегородки. Для перемещения между этажами в здании предусмотрен лифт грузоподъемностью 1 тонна.
Прилегающую территорию площадью 4,2 тыс. кв. м благоустроят — здесь появятся современные игровые и спортивные зоны с теневыми навесами. Для хранения велосипедов, колясок и санок, а также снегоуборочного и спортивного инвентаря построят хозяйственно-бытовые площадки.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе особое внимание уделяется объектам образования, поэтому возведение школы будет проходить под надзором наших инспекторов для того, чтобы гарантировать его безопасность и функциональность после ввода в эксплуатацию. Уже составлена программа проверок, в них примут участие специалисты подведомственного Центра экспертиз (ГБУ “ЦЭИИС”) для выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований качества работ и применяемых материалов», — добавил Слободчиков.
Жилой комплекс строится с 2022 года, на сегодняшний день в нем сдано пять корпусов с подземным паркингом. На территории планируется строительство пешеходного бульвара и пешеходного моста, который будет соединять два ЖК.