Строительство школы на 300 мест началось в составе ЖК в Очаково-Матвеевском

«Трехэтажный блок начальных классов общей площадью 7,6 тыс. кв. м возведут за счет внебюджетных средств. В нем предусмотрено 12 классов, отличительной особенностью которых станет возможность трансформации при помощи перегородок. Кроме того, в здании появятся спортивный и музыкальный залы, кухня полного цикла и медицинские кабинеты. Застройщик уже направил в комитет извещение о начале работ на строительной площадке», — приводятся в материале слова руководителя комитета Антона Слободчикова.