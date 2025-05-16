В Крыму возобновилось движение от Лозового в сторону Алушты

В пятницу, 16 мая, в Крыму возобновилось движение по дорогу от Лозового в сторону Алушты. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства транспорта.
Как сообщалось ранее, в Крыму перекрыли дорогу от Лозового в сторону Алушты. Для того, чтобы проехать на ЮБК, в Минтрансе советовали ехать по трассе «Таврида» до Севастополя, а потом в сторону Ялты.
Позднее стало известно, что ограничения сняли.
«На участке от с Лозовое Симферопольского района в сторону г. Алушта восстановлено движение транспортных средств», — отметили в Минтрансе.
В ведомстве добавили, что движение осуществляется в режиме реверса.