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В Крыму возобновилось движение от Лозового в сторону Алушты

Там ввели реверс.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 16 мая, в Крыму возобновилось движение по дорогу от Лозового в сторону Алушты. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства транспорта.

Как сообщалось ранее, в Крыму перекрыли дорогу от Лозового в сторону Алушты. Для того, чтобы проехать на ЮБК, в Минтрансе советовали ехать по трассе «Таврида» до Севастополя, а потом в сторону Ялты.

Позднее стало известно, что ограничения сняли.

«На участке от с Лозовое Симферопольского района в сторону г. Алушта восстановлено движение транспортных средств», — отметили в Минтрансе.

В ведомстве добавили, что движение осуществляется в режиме реверса.