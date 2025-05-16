Больше трёх тысяч ВИЧ-инфицированных проживает в Хабаровском крае

По информации пресс-службы Центра, на сегодняшний день в мире насчитывается порядка 39 миллионов человек, инфицированных вирусом иммунодефицита. Что касается Хабаровского края, у нас им заражено 3387 жителей — из них на лечении находится 3068. Это если говорить про тех, кто находится на диспансерном учёте. При этом по итогам 2024 года в крае зарегистрировано 232 случая ВИЧ — это на 5,4% меньше, чем было годом ранее.