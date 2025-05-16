Больше трёх тысяч ВИЧ-инфицированных проживает в Хабаровском крае

Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями министерства здравоохранения Хабаровского края в мае проводит традиционную акцию, призванную как обратить внимание на проблемы ВИЧ-инфицированных людей, так и предупредить распространение вируса. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в ходе месячника, например, можно было бесплатно пройти анонимное экспресс-тестирование.
По информации пресс-службы Центра, на сегодняшний день в мире насчитывается порядка 39 миллионов человек, инфицированных вирусом иммунодефицита. Что касается Хабаровского края, у нас им заражено 3387 жителей — из них на лечении находится 3068. Это если говорить про тех, кто находится на диспансерном учёте. При этом по итогам 2024 года в крае зарегистрировано 232 случая ВИЧ — это на 5,4% меньше, чем было годом ранее.
По-прежнему отмечается максимальное выявление ВИЧ у мужчин в возрастной группе 35−59 лет и у женщин 25−35 лет. По пути передачи: доминирует половой — 83,5%, наркотический составил 16,7%. При расчете показателя на сто тысяч населения рост выявляемости ВИЧ регистрируется в Аяно-Майском, Нанайском, Совгаванском, Вяземском и Верхнебуреинском районах.
На ВИЧ-инфекцию в первом квартале 2025 года обследовано 107514 жителей края, что на 11,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Важной профилактической мерой является обследование беременных женщин и их партнеров, рождение здоровых детей ВИЧ-инфицированными женщинами.
Отметим, что в 2025 году исполнилось тридцать лет федеральному закону, который регламентирует социальную политику в области ВИЧ и СПИД, принципы профилактики заболеваний, массовую диагностику населения и принцип всеобщего доступа к лечению. Также определено базовое правило, которое заключается в том, чтобы никто не оставался в стороне от проблем человека. Борьба с ВИЧ и СПИД вывела на передний план права человека.
— С распространением ВИЧ-инфекции невозможно покончить, если не позаботиться о нуждах людей, живущих с ней и пострадавших от неё, а также о факторах, определяющих здоровье и уязвимость. Инфицированные люди часто подвергаются дискриминации, а также сталкиваются с неравенством — следовательно, разрешение их трудностей должно стать первоочередной задачей для успешной борьбы с ВИЧ, — сказали в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
С учётом этого одним из основных инструментов борьбы с распространением ВИЧ-инфекции является информационно-профилактическая работа. За долгие годы в Хабаровском крае сформировался перечень мероприятий, которые уже стали традиционными. Так, в рамках ежегодной акции для учащихся вузов, учреждений СПО, а также для работающего населения проводятся видеолектории и игровые программы по профилактике ВИЧ.
Помимо этого, в реабилитационном центре для наркозависимых людей «Точка трезвости» прошло бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, а на базе Центра — обследование на антитела к ВИЧ методом иммуноферментного анализа. Кроме того, в плане мероприятий на 17 мая заседание группы взаимопомощи для инфицированных людей. Также, в социальных сетях сейчас проводится онлайн-опрос «Что ты знаешь о ВИЧ?», который можно пройти по ссылке.