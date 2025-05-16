Уфа закупит новые троллейбусы за полмиллиарда рублей

В салоне предусмотрено от 90 до 100 посадочных мест, включая не менее 33 сидений. Важной характеристикой является возможность автономного движения на расстояние до 20 километров при максимальной скорости 60 км/ч. Все машины получат современные системы информирования пассажиров, климат-контроль, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, спутниковую навигацию ГЛОНАСС и системы оповещения.