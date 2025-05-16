Уфа закупит новые троллейбусы за полмиллиарда рублей

В Уфе обновят троллейбусный парк. На закупку новых составов мэрия готова выделить полмиллиарда рублей.
Как следует из госзакупки, планируется приобрести 15 новых троллейбусов с возможностью автономного хода на общую сумму 511,5 млн рублей. Как ранее заявлял мэр города Ратмир Мавлиев, новая техника должна отвечать современным требованиям комфорта и надежности.
Подрядчику предстоит поставить машины текущего года выпуска, рассчитанные на 10 лет эксплуатации или 600 тысяч километров пробега. Гарантия на транспортные средства составит два года или 150 тысяч километров.
В салоне предусмотрено от 90 до 100 посадочных мест, включая не менее 33 сидений. Важной характеристикой является возможность автономного движения на расстояние до 20 километров при максимальной скорости 60 км/ч. Все машины получат современные системы информирования пассажиров, климат-контроль, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, спутниковую навигацию ГЛОНАСС и системы оповещения.
Согласно графику поставок, первые 10 троллейбусов должны прибыть в депо на Вологодской улице до 30 ноября 2025 года. Оставшиеся пять единиц транспорта планируется получить до конца января 2026 года. Компании-поставщики могут подавать свои заявки до 2 июня текущего года.