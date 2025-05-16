120 школьников стали участниками первого в Самарской области МедиаФорума

14 мая в Самаре прошёл первый региональный МедиаФорум в рамках Всероссийского проекта «МедиаПритяжение», организованного Движением Первых. Он объединил 120 школьников и студентов СПО, увлечённых медиа.
В финал вышли 15 команд из разных районов области. Участники представили медиапроекты, посвящённые 80-летию Победы, и получили оценку от профессионального жюри.
Победителем признана команда из Тольятти «Кадр за Кадром». Она представит регион на окружном этапе. Финал проекта состоится в августе в Москве.
Кроме защит проектов, участники прошли мастер-классы по созданию контента, работе с нейросетями и публичным выступлениям.
Ранее Самарский университет и СамГМУ представили итоги работы передовых инженерных школ.
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