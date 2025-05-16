Благоустройство Щелковского шоссе стартовало на востоке Москвы

«Воздушные кабельные линии уберем под землю, чтобы улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Отремонтируем, где необходимо, существующие сети водостока и проложим дополнительные. Для комфортного передвижения пешеходов выполним локальное расширение пешеходных зон, их общая площадь превысит 79 тыс. кв. м. На проезжей части обновим порядка 460 тыс. “квадратов” асфальта. На Краснопрудной и Большой Черкизовской улицах, где проходят трамвайные линии, отремонтируют существующие приподнятые платформы и заменят старые остановочные павильоны. Для пассажиров общественного транспорта на всей территории благоустройства поменяют семь павильонов и дополнительно установят два остановочных флага», — отметил Бирюков.