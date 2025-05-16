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Благоустройство Щелковского шоссе стартовало на востоке Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства Щелковского шоссе и ряда улиц на востоке столицы. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: РИА "Новости"

«В этом году проводим масштабные мероприятия по благоустройству Щелковского шоссе. Задачи — улучшить доступность транспортных объектов — Центрального автовокзала, станций метро и МЦК, Восточного вокзала, а прилегающие к шоссе территории сделать привлекательнее. В границы работ кроме самой магистрали вошли Большая Черкизовская и Краснопрудная улицы», — сказал Бирюков.

Он пояснил, что проект разделен на три основных участка — ул. Краснопрудная от Комсомольской площади до Третьего транспортного кольца, ул. Большая Черкизовская и Щелковское шоссе от Северо-Восточной хорды до МКАД. Это позволит проводить работы поэтапно и не перекрывать полностью движение.

«Воздушные кабельные линии уберем под землю, чтобы улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Отремонтируем, где необходимо, существующие сети водостока и проложим дополнительные. Для комфортного передвижения пешеходов выполним локальное расширение пешеходных зон, их общая площадь превысит 79 тыс. кв. м. На проезжей части обновим порядка 460 тыс. “квадратов” асфальта. На Краснопрудной и Большой Черкизовской улицах, где проходят трамвайные линии, отремонтируют существующие приподнятые платформы и заменят старые остановочные павильоны. Для пассажиров общественного транспорта на всей территории благоустройства поменяют семь павильонов и дополнительно установят два остановочных флага», — отметил Бирюков.