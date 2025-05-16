В Москве отремонтировали почти 800 жилых домов с венчающими карнизами

Отмечается, что столичные здания отличаются разнообразием форм фасадов и архитектурных элементов. Одна из ключевых и часто встречающихся конструктивных особенностей фасадов — это венчающий карниз, он дает возможность зодчим по-настоящему проявить свое мастерство и добавить к облику здания дентикулы, модильоны и кронштейны под карнизами.