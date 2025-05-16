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В Москве отремонтировали почти 800 жилых домов с венчающими карнизами

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Почти 800 жилых домов с венчающими карнизами капитально отремонтировали в столице, сообщается на сайте мэра и правительства.

Источник: РИА "Новости"

«За десять лет специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок почти 800 жилых домов с венчающими карнизами по программе капитального ремонта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что столичные здания отличаются разнообразием форм фасадов и архитектурных элементов. Одна из ключевых и часто встречающихся конструктивных особенностей фасадов — это венчающий карниз, он дает возможность зодчим по-настоящему проявить свое мастерство и добавить к облику здания дентикулы, модильоны и кронштейны под карнизами.