Фонтан в сквере на улице Чаадаева отремонтируют до 1 июля

Фонтан на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде будет восстановлен до 1 июля. Сейчас полным ходом идет благоустройство сквера, в котором он находится.
Как следует из данных портала госзакупок, на реконструкцию фонтана выделено 12,4 миллиона рублей, а подрядная организация уже определена и приступила к реализации проекта.
Фонтан с диаметром чаши 9 метров станет центральным элементом обновленного сквера у дома № 17 по улице Чаадаева. Помимо этого, в рамках комплексного благоустройства территории запланирована установка парковых качелей, декоративных бетонных ваз, оборудование велопарковки, а также масштабные работы по озеленению.
Данный проект является частью городской программы по созданию комфортной городской среды и развитию общественных пространств. Администрация Нижнего Новгорода осуществляет постоянный контроль за ходом выполнения работ, чтобы обеспечить своевременную сдачу объекта и его соответствие всем заявленным требованиям. После завершения всех работ жители микрорайона получат современную благоустроенную зону отдыха с фонтаном и новыми элементами инфраструктуры.