Фонтан в сквере на улице Чаадаева отремонтируют до 1 июля

Данный проект является частью городской программы по созданию комфортной городской среды и развитию общественных пространств. Администрация Нижнего Новгорода осуществляет постоянный контроль за ходом выполнения работ, чтобы обеспечить своевременную сдачу объекта и его соответствие всем заявленным требованиям. После завершения всех работ жители микрорайона получат современную благоустроенную зону отдыха с фонтаном и новыми элементами инфраструктуры.