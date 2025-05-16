В Иркутской области клещи укусили 1,6 тысячи человек за неделю

С начала эпидемического сезона в Приангарье зафиксировано уже 4016 случаев укусов клещей, причем только за последнюю неделю за медицинской помощью обратились 1645 человек. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области, среди пострадавших выявлено восемь случаев клещевого боррелиоза, три случая риккетсиоза и один случай энцефалита.