В Иркутской области клещи укусили 1,6 тысячи человек за неделю

С начала эпидемического сезона в Приангарье зафиксировано уже 4016 случаев укусов клещей, причем только за последнюю неделю за медицинской помощью обратились 1645 человек. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области, среди пострадавших выявлено восемь случаев клещевого боррелиоза, три случая риккетсиоза и один случай энцефалита.
— Чтобы снизить опасность, в области проводятся масштабные обработки территорий — уже защищено более 800 гектаров парков, скверов, зон отдыха и территорий возле образовательных учреждений, — сообщает пресс-служба Управления.
Фото: Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.
Важно! Специалисты напоминают о простых, но эффективных правилах защиты. Выбирайте закрытую одежду, чтобы клещ не смог добраться до кожи, используйте специальные средства, регулярно осматривайте себя и близких, особенно после прогулок в лесу или на даче. При укусе немедленно обращайтесь к врачу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что блогер включила камеру и взглянув на экран смартфона, замерла в ужасе. В ее веко крепко вцепился коричневый «жучок», похожий на паука. Оказалось, это был клещ, причем зараженный боррелиозом или болезнью Лайма и эрлихиозом.