Ученые предупреждают об ухудшении геомагнитной обстановки 17 и 18 мая

«На текущий момент вероятность бурь на субботу и воскресенье пока составляет около 30−40% и еще около 30−40% приходится на вероятность геомагнитных возмущений (более низкий — желтый — уровень). Существуют, впрочем, и сценарии, что магнитное поле сможет удержаться в зеленой зоне — примерно все те же 30−40%. Более понятной картина станет завтра, 17-го, когда начнется рост скорости ветра и станет ясно, как на это реагирует магнитное поле Земли», — добавляют астрофизики.