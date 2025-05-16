Ученые предупреждают об ухудшении геомагнитной обстановки 17 и 18 мая

«Заметные изменения в геомагнитной обстановке ожидаются, начиная с субботы и воскресенья, в связи с сильным ростом скорости солнечного ветра», — говорится в обновленном комментарии Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).
По предварительным расчетам, скорость ветра возрастет с текущих 400 км/с до 600−700 км/с. Такие пороги считаются достаточными для формирования магнитных бурь в диапазоне от 1 до 2 уровня по 5-балльной шкале.
«На текущий момент вероятность бурь на субботу и воскресенье пока составляет около 30−40% и еще около 30−40% приходится на вероятность геомагнитных возмущений (более низкий — желтый — уровень). Существуют, впрочем, и сценарии, что магнитное поле сможет удержаться в зеленой зоне — примерно все те же 30−40%. Более понятной картина станет завтра, 17-го, когда начнется рост скорости ветра и станет ясно, как на это реагирует магнитное поле Земли», — добавляют астрофизики.
Суммарная продолжительность нестабильной геомагнитной обстановки может составить до 4−5 суток.