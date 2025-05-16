В Самарской области стартовал международный конкурс «Виват, Баян!»

В конкурсе участвуют музыканты от 8 до 69 лет из России, Китая, Казахстана, Сербии и Канады. Жюри также международное. Организаторы подчеркивают, что диплом «Виват, Баян!» признаётся музыкальными вузами страны и открывает молодым талантам путь к профессиональной сцене.