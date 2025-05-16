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В Самарской области стартовал международный конкурс «Виват, Баян!»

В Самаре открылся XXIII Международный конкурс баянистов и аккордеонистов «Виват, Баян!».

В Самаре открылся XXIII Международный конкурс баянистов и аккордеонистов «Виват, Баян!». В этом году на участие подано рекордное количество заявок — 269. Состязания проходят с 15 по 18 мая при поддержке правительства Самарской области.

В конкурсе участвуют музыканты от 8 до 69 лет из России, Китая, Казахстана, Сербии и Канады. Жюри также международное. Организаторы подчеркивают, что диплом «Виват, Баян!» признаётся музыкальными вузами страны и открывает молодым талантам путь к профессиональной сцене.

Среди гостей и участников — известные музыканты, включая лауреата международных конкурсов Максима Федорова. Конкурсные прослушивания проходят открыто, вечером — концерты. Финал и награждение состоятся 18 мая на теплоходе во время музыкального круиза по Волге.

Ранее в Самаре прошёл первый региональный МедиаФорум в рамках Всероссийского проекта «МедиаПритяжение» от Движения Первых.

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