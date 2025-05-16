В Башкирии в 2025 году капитально отремонтируют 40 школ

«57 тысяч мальчишек и девчонок теперь идут на уроки не в старые классы, а в светлые, современные помещения, где хочется учиться и открывать новое. А в этом году мы делаем ещё больше — одновременно преображаем 40 школ. И это не просто свежая краска на стенах. Мы создаём пространство, где комфортно и ученикам, и учителям, где сама атмосфера вдохновляет на достижения», — отметил Урал Кильсенбаев.