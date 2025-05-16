В Башкирии в 2025 году капитально отремонтируют 40 школ

По словам первого вице-премьера, за последние три года в республике капитально отремонтировали 146 школ.
«57 тысяч мальчишек и девчонок теперь идут на уроки не в старые классы, а в светлые, современные помещения, где хочется учиться и открывать новое. А в этом году мы делаем ещё больше — одновременно преображаем 40 школ. И это не просто свежая краска на стенах. Мы создаём пространство, где комфортно и ученикам, и учителям, где сама атмосфера вдохновляет на достижения», — отметил Урал Кильсенбаев.
В качестве примера он привел школу № 1 в Стерлитамаке, которая в марте этого года открылась после капитального ремонта.
«Теперь здесь просторные классы с новым оборудованием. Мы понимаем, как важно для родителей, чтобы их дети учились в хороших школах. Поэтому будем регулярно рассказывать о ходе работ — вы увидите, как преображаются школы в ваших городах и сёлах. Вместе мы создаём достойные условия для образования наших детей», — подчеркнул Урал Кильсенбаев.