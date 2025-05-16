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Форвард «Крыльев» И. Сергеев чаще остальных в РПЛ бил в створ ворот весной

Стало известно, насколько опасно действовал нападающий волжан после возобновления сезона.

Стало известно, насколько опасно действовал нападающий волжан после возобновления сезона.

Всего весной 30-летний игрок «зелено-бело-синих» 26 раз пробил по воротам соперников. 18 — в створ. Это первый показатель в лиге. Показатель ожидаемых голов составил 6,49. Форвард забил восемь мячей в десяти встречах.

«РУСТАТ» пишет, что в целом самарская команда сохраняет лучший в чемпионате процент точности ударов после зимней паузы.

Недавно сообщали, что «Акрон» и «Крылья Советов» заняли пятое и девятое места в Премьер-лиге по ожидаемым голам в 28-м туре.

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