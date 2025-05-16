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Первый агротехнологический класс планируют открыть в Городецком округе

Он будет открыт по нацпроекту.

Источник: Время

Первый агротехнологический класс в Городецком округе Нижегородской области планируют открыть в деревне Ковригино в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и облправительства.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали Ковригинская основная школа, Нижегородский государственный агротехнологический университет (НГАТУ) и АО «Мир» Ященко А. В. и Компания".

«Создание агротехнологических классов — одно из основных направлений федерального проекта “Кадры в АПК” нацпроекта “Технологическое обеспечение продовольственной безопасности”. Главная цель проекта — повысить к 2030 году уровень укомплектованности кадрами предприятий АПК, — рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. — Это большая работа, которая должна объединить и профильные техникумы, и вузы, и предприятия отрасли. И, конечно, эту работу следует начинать со школы. На данный момент уже подписано 12 соглашений о сотрудничестве, то есть 12 агротехнологических классов откроют свои двери для нижегородских учеников».

Внеурочная деятельность по направлению «Агрошкола» ведется в Ковригинской основной школе с 2022 года.

«Нашу школу недавно отремонтировали, и мы уже тогда делали ремонт с прицелом на эту деятельность. Дизайн — как раз в тематике сельского хозяйства. Следующий шаг — приобретение специального оборудования», — сказал директор школы Александр Шорин.

По словам директора сельхозпредприятия Игорь Ященко, создание агроклассов позволяет решать вопрос с обеспечением кадров.

«У нас есть и животноводческие комплексы, и площади под зерновые культуры и картофель. Мы с нетерпением ждем новые кадры», — поделился Ященко.

Агротехнологические классы создаются в регионе в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который начал действовать по поручению Владимира Путина.