Первый агротехнологический класс планируют открыть в Городецком округе

«Создание агротехнологических классов — одно из основных направлений федерального проекта “Кадры в АПК” нацпроекта “Технологическое обеспечение продовольственной безопасности”. Главная цель проекта — повысить к 2030 году уровень укомплектованности кадрами предприятий АПК, — рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. — Это большая работа, которая должна объединить и профильные техникумы, и вузы, и предприятия отрасли. И, конечно, эту работу следует начинать со школы. На данный момент уже подписано 12 соглашений о сотрудничестве, то есть 12 агротехнологических классов откроют свои двери для нижегородских учеников».