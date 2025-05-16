Ричмонд
+21°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тольяттинский «Акрон» и самарские «Крылья» вместе нанесли 24 удара в 28 туре РПЛ

В минувшем круге чемпионата «молодые и звонкие» обыграли «Ахмат», а самарцы в гостях крупно уступили «Пари НН» (12+).

В минувшем круге чемпионата «молодые и звонкие» обыграли «Ахмат», а самарцы в гостях крупно уступили «Пари НН» (12+).

«Красно-черные» одолели грозненцев в Самаре со счетом 3:2 и закрепились на девятой строчке в таблице с 35 очками. Подопечные Игоря Осинькина потерпели поражение от нижегородцев с разницей в три мяча — 2:5.

Тольяттинцы нанесли 13 ударов и семь в створ, «зелено-бело-синие» — 11 и пять соответственно. С такими цифрами «Акрон» занял пятое место, а «КС» поделили десятое и 11-е с московским «Локомотивом», уточнил «Яндекс Спорттех».

Ранее рассказывали, что команды из Самарской области попали в топ-8 Премьер-лиги по реализации моментов весной.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!