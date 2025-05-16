Тольяттинский «Акрон» и самарские «Крылья» вместе нанесли 24 удара в 28 туре РПЛ

В минувшем круге чемпионата «молодые и звонкие» обыграли «Ахмат», а самарцы в гостях крупно уступили «Пари НН» (12+).
«Красно-черные» одолели грозненцев в Самаре со счетом 3:2 и закрепились на девятой строчке в таблице с 35 очками. Подопечные Игоря Осинькина потерпели поражение от нижегородцев с разницей в три мяча — 2:5.
Ранее рассказывали, что команды из Самарской области попали в топ-8 Премьер-лиги по реализации моментов весной.
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