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Канавинский мост и набережную перекроют в Нижнем Новгороде 17 мая

Ограничения связаны с открытием мотосезона.

Источник: Комсомольская правда

Канавинский мост и несколько прилегающих улиц перекроют 17 мая в Нижнем Новгороде с 13:00 до 13:30. Как сообщает постановление на сайте администрации города, ограничение движения связано с открытием мотосезона.

Колонна мотоциклов начнет свой путь от парковки ТЦ «Седьмое небо» и проедет по улицам Бетанкура, Волжской набережна, Совнаркомовской, Керченской. Мотоциклисты преодолеют Канавинский мост, а также Нижне-Волжскую набережную, улицу Красная Слобода, набережную Гребного канала. Финальной точкой станет парк Победы, где запланирован патриотический концерт. На время движения колонны проезд для транспорта по этим улицам будет ограничен.

Кроме того, мотолюбители отправятся в Дзержинск, где будет организована основная концертная программа, посвященная открытию сезона.