Канавинский мост и набережную перекроют в Нижнем Новгороде 17 мая

Колонна мотоциклов начнет свой путь от парковки ТЦ «Седьмое небо» и проедет по улицам Бетанкура, Волжской набережна, Совнаркомовской, Керченской. Мотоциклисты преодолеют Канавинский мост, а также Нижне-Волжскую набережную, улицу Красная Слобода, набережную Гребного канала. Финальной точкой станет парк Победы, где запланирован патриотический концерт. На время движения колонны проезд для транспорта по этим улицам будет ограничен.