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«Вашингтон» Овечкина и белоруса Протаса вылетел из Кубка Стэнли в НХЛ

«Вашингтон» Овечкина и белоруса Протаса вылетел от «Королины» в Кубке Стэнли.

Источник: Комсомольская правда

В пятой игре второго раунда Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» обыграла «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 3:1 и в итоге победила в серии 4:1.

Таким образом, один из лидеров минувшего регулярного чемпионата НХЛ закончил сезон.

— Да, это тяжело, — сказал Александр Овечкин. — Может быть, мы не реализуем, может быть, удача была не на нашей стороне. Но я не думаю, что мы играли в плохой хоккей. У нас было много отличных шансов выйти вперед, — цитирует его nhl.com.

Ни белорус Алексей Протас, ни Овечкин в этом матче результативными действиями не отличились. Единственную шайбу у «Вашингтона» забросил Энтони Бювиллье, сравнявший счет в первом периоде.

Победный гол «Каролины» на счету российского нападающего Андрея Свечникова, который в плей-офф забросил уже 8 шайб.

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