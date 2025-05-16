«Вашингтон» Овечкина и белоруса Протаса вылетел из Кубка Стэнли в НХЛ

— Да, это тяжело, — сказал Александр Овечкин. — Может быть, мы не реализуем, может быть, удача была не на нашей стороне. Но я не думаю, что мы играли в плохой хоккей. У нас было много отличных шансов выйти вперед, — цитирует его nhl.com.