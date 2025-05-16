Массовые отключения: без света 16 мая останутся более трех десятков улиц Краснодара

С 9:00 до 12:00 будет ограничена подача электричества по адресам: Чекистов пр., 34. А с 9:00 до 14:00 на ул. Сормовская, 18, 22.



Также с 9:00 до 15:00 обесточат следующие адреса: ул. Красных Партизан, 16, 36; ул. Дзержинского, 16; ул. Запорожская, 54; ул. Вавилова, 17; ул. Вольная, 256/а; ул. Фиалковая, 31; ул. Апельсиновая, 123; ул. Смородиновая, 5; ул. Виноградная, 140; ул. Яблочная, 98; ул. 2 Трудовая, 1; ул. Фиалковая, 31; ул. Большевистская, 286/1, 293; ул. Звездный пер., 21, 35; ул. 3 трудовая, 10; ул. 8 урожайная, 3; ул. Яблочная, 98; ул. Большевистская, 127; ул. Брестская, 86/2; ул. Губкина, 87, 87/а; ул. Изосимова, 10; ул. Стасова, 164; ул. Ставропольская, 248/а; ул. Старокубанская, 97, 109; ул. Железнодорожная, 23. С 09:00 до 17:00 электроэнергии не будет на ул. Красных партизан, 14, 249 и ул. 1 Линия, 154.



В период с 21:00 16 мая до 6:00 17 мая без света останутся: ул. Красная, 83, 85, 87, 89, 91; ул. Пашковская, 70; ул. Рашпилевская, 125; ул. Горького, 93, 95; ул. Пашковская, 70; ул. 2 Пятилетка, 14.