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Художник из Приангарья попал в рейтинг Forbes самых успешных россиян до 30 лет

28-летний Артем Ляпин родом из Шелехова.

Уроженца Шелехова Артема Ляпина включили в список Forbes самых успешных и перспективных россиян до 30 лет. 28-летний художник оказался в рейтинге среди молодых людей, которые получили признание в профессиональном сообществе и стали известны на всероссийском или даже глобальном уровне, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Forbes.

Известно, что Артем Ляпин окончил Иркутский техникум архитектуры и строительства, а затем Иркутский государственный университет по специальности «художник-педагог». В 2020—2022 годах был бутафором и художником по свету в Иркутском театре кукол «Аистенок».

Художник работает с текстилем и создает собственный визуальный нарратив при помощи традиционных ремесел — ковроткачества и кружевоплетения, сочетая народные техники с личной системой символов и мифологией.