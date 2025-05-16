Художник из Приангарья попал в рейтинг Forbes самых успешных россиян до 30 лет

Уроженца Шелехова Артема Ляпина включили в список Forbes самых успешных и перспективных россиян до 30 лет. 28-летний художник оказался в рейтинге среди молодых людей, которые получили признание в профессиональном сообществе и стали известны на всероссийском или даже глобальном уровне, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Forbes.