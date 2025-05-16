Жители Екатеринбурга могут отправить детей в лагеря более одного раза

В 2025 году в Екатеринбурге родители смогут отправлять детей в лагеря более одного раза, а не на одну смену, как это было раньше. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Всего за лето в лагерях Екатеринбурга и пригорода отдохнут 166 тысяч детей. Это на 2 058 детей больше, чем в 2024 году.
— Теперь родители могут подать заявление не на одну смену, как в прошлом году. То есть родители, которые направят ребенка на летнюю смену, могут это сделать в осенние, весенние или зимние каникулы, — подтвердили информацию в администрации Екатеринбурга.
Летом будут открыты 24 загородных лагеря, а также 154 городских лагеря с дневным пребыванием детей на базе школ, детсадов и центров дополнительного образования.