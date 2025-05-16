Парковку запретят на участке улицы Карла Маркса в Иркутске с 3 июня

В Иркутске на участке улицы Карла Маркса у дома № 53 вводится запрет на парковку с 3 июня 2025 года. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, дорожные службы уже установили соответствующие знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», предупреждающие водителей о новых ограничениях.