Парковку запретят на участке улицы Карла Маркса в Иркутске с 3 июня

В Иркутске на участке улицы Карла Маркса у дома № 53 вводится запрет на парковку с 3 июня 2025 года. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, дорожные службы уже установили соответствующие знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», предупреждающие водителей о новых ограничениях.
Благодаря изменениям должна решиться проблема с пробками. Пресс-служба администрации города Иркутска.
— Такое решение было принято рабочей группой по безопасности дорожного движения совместно с госавтоинспекторами в целях улучшения транспортной ситуации, — сказано в сообщении администрации.
Изменения направлены на оптимизацию транспортного потока в районе пересечения улиц Карла Маркса и Октябрьской Революции, где регулярно возникают заторы. Водителям следует учитывать новые правила парковки во избежание штрафов и эвакуации автомобилей.
Напомним, с шести часов вечера 16 мая до восьми вечера 25 мая полностью перекроют проезд по улице Грязнова в районе дома № 3. В этот период переулок Пионерский будет работать в одностороннем режиме — движение разрешено только в направлении улицы Киевской.