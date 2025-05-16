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Парковку запретят на участке улицы Карла Маркса в Иркутске с 3 июня

Дорожные службы уже установили соответствующие знаки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на участке улицы Карла Маркса у дома № 53 вводится запрет на парковку с 3 июня 2025 года. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, дорожные службы уже установили соответствующие знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», предупреждающие водителей о новых ограничениях.

Благодаря изменениям должна решиться проблема с пробками. Пресс-служба администрации города Иркутска.

— Такое решение было принято рабочей группой по безопасности дорожного движения совместно с госавтоинспекторами в целях улучшения транспортной ситуации, — сказано в сообщении администрации.

Изменения направлены на оптимизацию транспортного потока в районе пересечения улиц Карла Маркса и Октябрьской Революции, где регулярно возникают заторы. Водителям следует учитывать новые правила парковки во избежание штрафов и эвакуации автомобилей.

Напомним, с шести часов вечера 16 мая до восьми вечера 25 мая полностью перекроют проезд по улице Грязнова в районе дома № 3. В этот период переулок Пионерский будет работать в одностороннем режиме — движение разрешено только в направлении улицы Киевской.