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Расписание поездов Казанского и Рижского направлений МЖД изменится 19 и 21−22 мая

Из-за работ по развитию инфраструктуры 19 и 21—22 мая изменится расписание поездов Казанского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД), сообщила пресс-служба столичной магистрали.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с развитием инфраструктуры в мае изменится расписание некоторых пригородных поездов Казанского и Рижского направлений МЖД. На станциях “Черусти” и “Новоиерусалимская” уложат новые стрелочные переводы», — говорится в материале.

Так, технологические «окна» на станции «Черусти» назначены 19 мая с 8:10 до 18:10. На период работ будет приостанавливаться движение поездов по одному пути. В связи с этим в расписание пригородных электропоездов внесены существенные корректировки.

На станции «Новоиерусалимская» технологические «окна» назначены с 22:00 21 мая до 8:00 22 мая. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, часть поездов выведена из расписания.