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В Самарской области выделят 1,8 млрд рублей на инфраструктуру земельных участков

Правительство Самарской области выделяет 1,8 миллиарда рублей на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, по 600 миллионов рублей 2025, 2026 и 2027.

Правительство Самарской области выделяет 1,8 миллиарда рублей на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, по 600 миллионов рублей 2025, 2026 и 2027.

Об этом сообщил министр строительства Самарской области Александр Фомин. Финансирование будет направлено на строительство дорожной и инженерной инфраструктуры.

«Наибольшее предпочтение получат участки в непосредственной близости от ееобходимой инфраструктуру для подключения. Менее приоритетными окажутся участки, требующие значительных вложений в создание инфраструктуры с нуля.» — сообщил глава Минстроя.

Средства будут направлены на обеспечение участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям и участникам специальной военной операции. Муниципалитетам дано задание подавать заявки на субсидирование с необходимыми документами, подтверждающими потребности.

По словам вице-губернатора Михаила Смирнова, в пригородных муниципалитетах число земельных участков исчисляется тысячами без инженерных коммуникаций.

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