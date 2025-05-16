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Два нижегородца подхватили боррелиоз после укуса клещей

Два человека заболели боррелиозом в Нижегородской области после укусов клещей. Среди пострадавших — 11-летний ребенок, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Источник: Нижегородская правда

Оба заболевших подхватили клещей в Дальнеконстантиновском и Богородском округах.

Всего с начала года в лабораториях региона обследовали 1924 насекомых, 231 из них оказался зараженным. Шесть клещей были инфицированы энцефалитом — их обнаружили в Шахунском, Краснобаковском и Богородском округах, 268 были инфицированы боррелиями, 41 — анаплазмой и 6 — эрлихиями.

Всего против клещевого вирусного энцефалита привились 5332 нижегородцев, из них 463 ребенка.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более двух тысяч нижегородцев покусали клещи.