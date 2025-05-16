Два нижегородца подхватили боррелиоз после укуса клещей

Всего с начала года в лабораториях региона обследовали 1924 насекомых, 231 из них оказался зараженным. Шесть клещей были инфицированы энцефалитом — их обнаружили в Шахунском, Краснобаковском и Богородском округах, 268 были инфицированы боррелиями, 41 — анаплазмой и 6 — эрлихиями.