Курьеры в Омске стали получать почти 100 тысяч рублей в месяц

Средняя зарплата курьеров в Омске выросла до 92 тысяч рублей в месяц. Такие данные предоставил Om1.Омск сервис «Авито». Согласно аналитике, в 2022 году средняя предлагаемая зарплата курьеров составляла 75 656 рублей, в 2023 году показатель резко вырос — до 88 764 рублей (+17%). В 2024 году средняя зарплата достигла 92 279 рублей в месяц.