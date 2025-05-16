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Курьеры в Омске стали получать почти 100 тысяч рублей в месяц

Работа оплачивается по часовому графику и идеально подходит для студентов.

Источник: Om1 Омск

Средняя зарплата курьеров в Омске выросла до 92 тысяч рублей в месяц. Такие данные предоставил Om1.Омск сервис «Авито». Согласно аналитике, в 2022 году средняя предлагаемая зарплата курьеров составляла 75 656 рублей, в 2023 году показатель резко вырос — до 88 764 рублей (+17%). В 2024 году средняя зарплата достигла 92 279 рублей в месяц.

Например, на сайте объявлений предлагают вакансию курьера в сеть пиццерий. От соискателя требуется только наличие собственного автомобиля. Почасовая оплата на такой вакансии составляет 350−500 рублей, при этом работодатель предоставляет топливную карту и мобильную связь. Работать можно по свободному графику.

Ранее портал Om1.Омск рассказал, сколько в Омске зарабатывают кондукторы и риэлторы. Обе эти профессии показали значительный рост зарплат за последние два года.