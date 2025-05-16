Что происходит в Перевальном под Симферополем

О перекрытии дороги стало известно в пятницу утром. В соцсетях автомобилисты сообщили, что в районе Перевального движение закрыто и машины направляют в объезд. Позже в Минтрансе подтвердили, что на участке от села Лозовое Симферопольского района в сторону Алушты движение транспортных средств частично ограничено. Для водителей опубликовали съему объезда через Севастополь.