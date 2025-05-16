Что происходит в Перевальном под Симферополем

О перекрытии дороги стало известно в пятницу утром. В соцсетях автомобилисты сообщили, что в районе Перевального движение закрыто и машины направляют в объезд. Позже в Минтрансе подтвердили, что на участке от села Лозовое Симферопольского района в сторону Алушты движение транспортных средств частично ограничено. Для водителей опубликовали съему объезда через Севастополь.
На выезде из Симферополя в сторону ЮБК образовались пробки, однако менее чем за час движение было восстановлено.
Уважаемые гости и жители Крыма! Обращаем ваше внимание, что на участке от Лозового Симферопольского района в сторону Алушты восстановлено движение транспортных средств. Оно осуществляется в режиме реверса.
Сервис «Яндекс.пробки» также сообщает о том, что серьезных заторов на трассе нет, на отдельных участках трасса обозначена «желтым», остальная дорога «чистая».