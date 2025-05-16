Переселенцы из Сибири в Южную Америку оказались в генетической изоляции

«Геномный анализ GenomaAsia 100k показал, что миграции людей в Южную Америку через Берингов пролив в последние тысячелетия ледникового периода привели к пространственной изоляции и, как следствие, к потере генетического и иммуногенетического разнообразия. В каждой группе сохранялись только определенные генетические вариации, которые лучше всего подходили для выживания в конкретной среде», — говорится в сообщении. При этом в Сибири, откуда началась миграция, генетическое разнообразие было больше: там выделяют шесть предковых линий, которые связаны не только с сибиряками, но и с народами Северо-Восточной Европы и Центральной Азии.