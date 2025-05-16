Переселенцы из Сибири в Южную Америку оказались в генетической изоляции

КРАСНОЯРСК, 16 мая. /ТАСС/. Люди, заселившие Южную Америку в последние тысячелетия ледникового периода, оказались в географической изоляции, что привело к потере генетического разнообразия. Об этом говорится в сообщении Красноярского научного Сибирского отделения РАН по итогам исследования международного консорциума ученых GenomeAsia 100k.
Консорциум ученых GenomeAsia 100k, представляющих 8 стран и 25 научных организаций, исследовал генетическую связь между предками народов Сибири и коренными американцами. В исследовании принимали участия НИИ медицинских проблем Севера Красноярского научного центра СО РАН.
«Геномный анализ GenomaAsia 100k показал, что миграции людей в Южную Америку через Берингов пролив в последние тысячелетия ледникового периода привели к пространственной изоляции и, как следствие, к потере генетического и иммуногенетического разнообразия. В каждой группе сохранялись только определенные генетические вариации, которые лучше всего подходили для выживания в конкретной среде», — говорится в сообщении. При этом в Сибири, откуда началась миграция, генетическое разнообразие было больше: там выделяют шесть предковых линий, которые связаны не только с сибиряками, но и с народами Северо-Восточной Европы и Центральной Азии.
Для отслеживания миграции людей ученые использовали такие генетические маркеры, как изменения в ДНК, которые сохраняются в популяции на протяжении тысячелетия, с помощью них ученые могут определить связи различных популяций людей. Важными результатами проекта стали новые данные о предках коренных американцев и их связи с популяциями, жившими в Сибири. Ученые выявили, что инуиты, луораветланы и коряки генетически наиболее близки к коренным народам Америки. Более того, анализ показал, что в период между 700 и 5,1 тыс. лет назад происходил обратный обмен генами между коренными американцами и народами Сибири — инуитам и корякам на Чукотке и полуострове Камчатка.
«Специалисты не просто выявили генетические характеристики малоизученных популяций Северной Азии и Южной Америки, но и оценили влияние истории популяции на гены иммунной системы. Ученые изучили биологию болезни и новые терапевтические возможности, которые будут иметь глобальное влияние. Так, в популяциях коренных народов Чукотки, полуострова Камчатка и интуитов Северной Америки были найдены гены и мутации, которые помогали людям адаптироваться к холодному полярному климату и особой диете с низким содержанием углеводов. У горцев Анд обнаружились гены устойчивости к низкому содержанию кислорода», — отмечают в Красноярском научном центре.
О проекте.
Исследователи также нашли 529 генетических мутаций, которые связаны с различными заболеваниями, а также 77 генетических варианта, которые могут вызвать нежелательные реакции на лекарства. Исследователи также предположили, что близкое генетическое родство в коренных популяциях и низкое разнообразие генов из-за разделения групп ухудшают способность иммунной системы распознавать новые патогены, с которыми она не сталкивалась ранее. Всего в рамках проекта были изучены генетические последовательности 1 537 человек из 139 этнических групп, проживающих в 27 странах Северной Евразии и коренных народов Америки.