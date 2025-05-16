Особое удивление в этой истории вызывает главное действующее лицо, фигурант, против кого была развернута атака. Алексей Иванов — не просто ветеран с официально подтвержденными наградами, который был в эпицентре самых кровопролитных военных конфликтов — первой чеченской кампании, а также в составе российского миротворческого контингента в бывшей Югославии. Он с первых дней СВО практически каждую неделю ездит в зону боевых действий с гуманитарными миссиями, привозит технику, экипировку, медикаменты, помогает раненым и поддерживает семьи военнослужащих. Поэтому попытка очернить его именно сейчас воспринимается многими как верх цинизма.