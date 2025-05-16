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В выходные в Уфе пройдут сельхозярмарки

17 и 18 мая в Уфе состоятся сельхозярмарки.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие выходные, 17 и 18 мая, жители и гости Уфы смогут приобрести экологически чистые продукты питания непосредственно у сельхозпроизводителей республики. Об этом сообщает мэрия.

В субботу торговые площадки развернутся сразу на нескольких локациях. Так, первая точка будет организована вдоль участка автомобильной дороги по улице Правды (между Ухтомского и Новороссийской), также ярмарки пройдут по адресу Рабкоров, 20 и на площади перед Дворцом спорта. На следующий день, в воскресенье, ярмарки продолжат работу на двух последних из указанных площадок.

Мероприятие предоставит уфимцам возможность купить свежие фермерские товары без торговых наценок, пообщаться непосредственно с производителями и выбрать качественную продукцию местного производства.

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