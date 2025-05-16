В выходные в Уфе пройдут сельхозярмарки

В субботу торговые площадки развернутся сразу на нескольких локациях. Так, первая точка будет организована вдоль участка автомобильной дороги по улице Правды (между Ухтомского и Новороссийской), также ярмарки пройдут по адресу Рабкоров, 20 и на площади перед Дворцом спорта. На следующий день, в воскресенье, ярмарки продолжат работу на двух последних из указанных площадок.