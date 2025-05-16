«Ночь музеев» в Москве: самые интересные площадки 17 мая

В эту ночь горожан и гостей столицы будут ждать эксклюзивные выставки, интерактивы, мастер классы и живые перформансы, доступные только раз в году. Совет: заранее изучите афишу: часть событий бесплатна или проходит по предварительной онлайн регистрации, другие — по льготным билетам. Так как самые популярные экскурсии раскупаются мгновенно, спланируйте маршрут и оформление билетов заранее.