«Ночь музеев» в Москве: самые интересные площадки 17 мая

История и даты проведения акции «Ночь музеев».
Всероссийская акция «Ночь музеев» 2025 пройдет с 17 на 18 мая. Музеи, галереи, библиотеки и культурные центры будут открыты допоздна, а какие-то и вовсе до 6 утра.
Акция приурочена к Международному дню музеев, учрежденному в 1977 году. Формат ночных мероприятий появился в Берлине в 1997-м и распространился по миру. В России впервые провели Ночь музеев в 2002 году в Красноярске.
В эту ночь горожан и гостей столицы будут ждать эксклюзивные выставки, интерактивы, мастер классы и живые перформансы, доступные только раз в году. Совет: заранее изучите афишу: часть событий бесплатна или проходит по предварительной онлайн регистрации, другие — по льготным билетам. Так как самые популярные экскурсии раскупаются мгновенно, спланируйте маршрут и оформление билетов заранее.
Музей транспорта Москвы (6+)
Площадка приоткроет тайный гараж и подарит шанс выиграть призы: гости первыми увидят 3D-модели, интерактивные объекты и эксклюзивные экспонаты будущей экспозиции. В программе — мастер? класс по созданию комиксов и вечерний показ советской комедии «Сердца четырех» (1941).
Вход свободный, по предварительной регистрации. Всех желающих ждут с 14:00 до 23:00.
Музей современной истории России
В 20:00 в историческом зале Московского Английского клуба, где бывали Пушкин, Крылов и Грибоедов, развернется игра «Либрариум». Участники погрузятся в волшебный мир, примерив роль Библиотекаря, Стража, Заговорщика или Изгоя: будут строить словесные «заклинания» из буквенных карт, вербовать союзников и защищаться от соперников. Раунд длится 30−40 минут. (7+).
В 21:00 в историческом зале музея пройдет игра «Я познаю Россию». Участники должны будут за 15+ минут искать «тройки» карточек по девяти темам — от художников и писателей до памятников ЮНЕСКО. Тот, кто соберет больше наборов, узнает самые яркие факты о культуре, природе и великих личностях нашей страны. (12+).
Вход свободный, требуется предварительная запись.
Третьяковская галерея (6+)
«Человек и нейросети: кто кого создает?». Основная выставка работает с 18:00 до 22:00 (последний вход — до 21:00); дополнительно с 16 по 21 мая будут доступны экскурсии с переводом на русский жестовый язык. (16+).
Книжная гостиная Западного крыла. В этот вечер здесь стартует мини-лекторий об издательской истории Третьяковской галереи, а пространство зала превратится в уютную читальню до 22:00. (6+).
Вход по бесплатным билетам на сайте.
Мультимедиа Арт Музей (16+)
19:00 и 21:00 — кинопоказы: «Хельмут Ньютон: отвратительный и великолепный» и «Энди Уорхол. Мечта по-американски». Фильмы — на языке оригинала с русскими субтитрами. (18+).
20:00 и 21:30 — обзорные экскурсии по выставкам музея. (16+).
21:00 — аудио-перформанс Алены Селецкой о цифровой идентичности, нейросетях и поп-звездах без тела. (16+).
С 19:00 до 21:00 и с 22:00 до 00:00 — пинг-понг-зона от Ping Tablet: свободная игра и блиц-турнир. (16+).
Вход свободный, по предварительной регистрации. Полную программу и ссылки на регистрацию можно найти на сайте МАММ.
Экскурсия «Усадьба Долгоруковых-Бобринских: 300 лет истории» (12+)
В мае 2025 года главное здание усадьбы открывает свои двери впервые, чтобы показать итоги реставрации, начатой в 2010 году. Во время обзорной экскурсии посетители узнают о судьбах владельцев, быте российской знати на Малой Никитской и пушкинских историях: в восточном флигеле Александр Пушкин останавливался у своей кузины Софьи Пушкиной, первой любви поэта.
Экскурсия пройдет с 13:00 до 14:30.
Музей Музыки (0+)
В 15:30 — лекция о Дмитрии Шостаковиче с редкими архивными материалами и органным исполнением Евгении Моисеевой.
В 11:00 в Музее Чайковского для детей и родителей «Петр Чайковский. Начало пути»: необычные факты из юности композитора, музыкальные ребусы и шумовой оркестр.
В 16:00 в Музее-квартире Гольденвейзера — экскурсия по жилищу знаменитого педагога и пианиста, где стоит рояль Рахманинова; квиз «Для музыкантов и не только!» в 15:00 и 18:00.
В 15:45 в квартире Голованова авторам от 6 лет предлагают «Хочу быть дирижером» — интерактив, в котором юные гости попробуют командовать оркестром.
Музей «Подземная Москва» (8+)
Посетители смогут свободно исследовать бывшее противоатомное убежище на 600 человек рядом с Москва-Сити. Здесь можно трогать экспонаты, запускать старую советскую технику, открывать гермодвери, осваивать дозиметры и телетайпы.
В экспозиции — подземные объекты Москвы и других регионов России, включая новый зал с уникальными сооружениями. Также в подземном кинозале пройдут бесплатные мини-лекции от экспертов.
Площадка работает с 14:30 до 22:30.
Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина (12+)
В «Ночь музеев» заповедник А. С. Пушкина приглашает на необычную экскурсию по дворцу князей Голицыных в Вяземах.
Посетителей ждет атмосферное путешествие по залам XVIII века при свете фонарей и свечей. В полумраке откроются тайны усадьбы, детали интерьеров и истории ее владельцев — все это оживет в рассказах экскурсовода и придаст вечеру особую магию.
Экскурсии стартуют каждые полчаса с 18:00 до 21:00.