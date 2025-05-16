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В омских парках появятся новые аттракционы и зона для загара

В Советском парке обновят лестницу к Иртышу.

Источник: Om1 Омск

В омских парках этим летом появятся новые развлечения и благоустроенные зоны отдыха. Как сообщили в департаменте имущественных отношений, мэрия утвердила план развития для трёх городских локаций: парка 30-летия ВЛКСМ, Советского парка и сада «Сибирь».

В Советском парке обновят лестницу к Иртышу, построят верёвочный парк и установят новые аттракционы. Об этом сообщает ngs55.ru.

В парке 30-летия ВЛКСМ приведут в порядок зону каруселей — заменят покрытие, установят лавочки и урны, обновят освещение. Кроме того, там появятся экстремальные аттракционы, площадка для уличного волейбола и зона для релаксации и загара.

Работы начнутся в ближайшие недели и будут проводиться в течение лета.