Более 20 тысяч белорусских семей улучшили жилищные условия за год

За 2024 год жилищные условия в Беларуси улучшили 20 712 семей, из них 7 765 многодетных семей и 5 635 молодых семей, сообщили в Министерстве архитектуры и строительства.
Подсчитано, что для многодетных семей за 2024 год было построено 6 312 квартир (домов) общей площадью 508,8 тыс. кв. метров. А с 2021 по 2024 гг. для многодетных введено в эксплуатацию 38160 квартир общей площадью 2,99 млн.кв. метров.
Уточняется, что 1 января 2025 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с учетом вновь принятых в течение 2024 года находилось 558 413 человек (семей), из них многодетных семей — 35 094, молодых семей — 251 007.
В министерстве рассказали, что в 2025 году планируется направить на улучшение жилищных условий 6480 многодетных семей, ввести в эксплуатацию 4970 квартир.
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