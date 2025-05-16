Более 20 тысяч белорусских семей улучшили жилищные условия за год

Подсчитано, что для многодетных семей за 2024 год было построено 6 312 квартир (домов) общей площадью 508,8 тыс. кв. метров. А с 2021 по 2024 гг. для многодетных введено в эксплуатацию 38160 квартир общей площадью 2,99 млн.кв. метров.