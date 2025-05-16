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Более 20 тысяч белорусских семей улучшили жилищные условия за год

Жилищные условия улучшили в 2024 году более 20 тысяч белорусских семей.

Источник: Комсомольская правда

За 2024 год жилищные условия в Беларуси улучшили 20 712 семей, из них 7 765 многодетных семей и 5 635 молодых семей, сообщили в Министерстве архитектуры и строительства.

Подсчитано, что для многодетных семей за 2024 год было построено 6 312 квартир (домов) общей площадью 508,8 тыс. кв. метров. А с 2021 по 2024 гг. для многодетных введено в эксплуатацию 38160 квартир общей площадью 2,99 млн.кв. метров.

Уточняется, что 1 января 2025 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с учетом вновь принятых в течение 2024 года находилось 558 413 человек (семей), из них многодетных семей — 35 094, молодых семей — 251 007.

В министерстве рассказали, что в 2025 году планируется направить на улучшение жилищных условий 6480 многодетных семей, ввести в эксплуатацию 4970 квартир.

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