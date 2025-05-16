Городской роддом закроют в Павлодаре

Согласно технической экспертизе, здание можно эксплуатировать только до 2025 года. В настоящее время здесь работают 160 человек. Из них 55 перейдут в Павлодарский областной перинатальный центр, остальные будут трудоустроены в другие отделения и больницы области. В случае отказа от предложенной работы, будет выплачена компенсация в соответствии с законом. Перинатальный центр полностью готов оказать помощь — у центра есть необходимые финансовые ресурсы, просторное здание и современное техническое оснащение. В настоящее время начались работы по переводу сотрудников и переносу оборудования, они должны завершиться до 1 июня.