В Иркутской области потушили восемь лесных пожаров

За последние сутки пожарным удалось потушить восемь пожаров в лесах Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Семь очагов общей площадью 42,1 гектара были обнаружены и потушены в день возникновения в семи районах.
— В тушении принимали участие 98 сотрудников лесопожарных формирований, привлекалось 22 единицы наземной техники. Авиационный мониторинг вели 2 борта Ан-2 и 1 легкомоторный самолет, — поделились в правительстве.
По состоянию на утро 16 мая оставалось два взятых под контроль пожара площадью 4,7 гектара в Иркутском и Братском районах. Позднее возгорание в Братском районе потушили. Под Иркутском борьба продолжается. На осмотре лесов задействованы более 340 человек.