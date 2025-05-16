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В Иркутской области потушили восемь лесных пожаров

Лес продолжает гореть в Иркутском районе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За последние сутки пожарным удалось потушить восемь пожаров в лесах Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Семь очагов общей площадью 42,1 гектара были обнаружены и потушены в день возникновения в семи районах.

— В тушении принимали участие 98 сотрудников лесопожарных формирований, привлекалось 22 единицы наземной техники. Авиационный мониторинг вели 2 борта Ан-2 и 1 легкомоторный самолет, — поделились в правительстве.

По состоянию на утро 16 мая оставалось два взятых под контроль пожара площадью 4,7 гектара в Иркутском и Братском районах. Позднее возгорание в Братском районе потушили. Под Иркутском борьба продолжается. На осмотре лесов задействованы более 340 человек.