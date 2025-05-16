В Перми претерпят изменения маршруты общественного транспорта

Автобусов № 12 станет больше, а их маршрут изменится: они будут ходить через «Мачтобазу» и «Порт Пермь» вместо автобуса № 47, который будет перенаправлен до остановки «Гравийный завод». В Индустриальном районе конечной остановкой для автобуса № 47 станет «Аэропорт Бахаревка». А для автобуса № 59 заезд на эту остановку будет исключен, в результате для большинства пассажиров сократится время в пути. Автобус будет ходить до остановки «Микрорайон Нагорный». Чтобы добраться до остановки «Планета», горожане смогут воспользоваться кольцевыми автобусами № 28 и № 29.