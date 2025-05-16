В Перми претерпят изменения маршруты общественного транспорта

Увеличится провозная способность транспортной системы, а пассажиры смогут быстрее добираться до места назначения.
На автобусный маршрут № 27 с 1 июня выйдут машины особо большого класса. Автобусы- «гармошки» в этом году также начнут обслуживать маршруты № 1, № 14, № 15 и № 53. Сейчас такие автобусы уже ходят под номером 50.
Автобусов № 12 станет больше, а их маршрут изменится: они будут ходить через «Мачтобазу» и «Порт Пермь» вместо автобуса № 47, который будет перенаправлен до остановки «Гравийный завод». В Индустриальном районе конечной остановкой для автобуса № 47 станет «Аэропорт Бахаревка». А для автобуса № 59 заезд на эту остановку будет исключен, в результате для большинства пассажиров сократится время в пути. Автобус будет ходить до остановки «Микрорайон Нагорный». Чтобы добраться до остановки «Планета», горожане смогут воспользоваться кольцевыми автобусами № 28 и № 29.
Автобус № 67 с 15 июля вместо улицы Революции будет следовать по Пушкина, а конечной будет остановка «Улица Куфонина». Жители микрорайона Заостровка смогут пользоваться автобусами особо большого класса на маршруте № 14, их запуск запланирован в течение 2025 года.
С началом лета значительные изменения ждут и маршруты Орджоникидзевского района. Чтобы пассажирам было проще ориентироваться, автобус № 77К станет автобусом № 78. Оба маршрута, № 77 и № 78, получат автобусы длиной 12 метров вместо 10,5 метра — поездки станут комфортнее.
Автобус № 21 прекратит работу — его кольцевой маршрут в значительной степени дублируется другими маршрутами. Взамен пассажиры смогут воспользоваться автобусами № 24, № 48 и № 73.