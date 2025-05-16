История и обычаи хаджа в Мекку: когда он пройдет в 2025 году и какие правила нужно соблюдать

* Началом паломничества является Мекка, город в Саудовской Аравии, где мусульмане посещают Аль-Харам — запретную или заповедную мечеть в переводе с арабского. В центре этой мечети находится Кааба, святыня в виде кубической постройки. Ежедневно мусульмане со всего мира совершают молитвы, обращаясь лицом к Каабе. Во время хаджа паломники могут обойти эту святыню в ритуале, называемом таваф, а также прикоснуться к Черному камню, встроенному в один из углов Каабы. Этот камень, по преданию, был дан самим Аллахом пророку Ибрагиму. Он символизирует чистоту веры.