Движение ограничат в центре Хабаровска из-за Российско-Китайского форума

На этот же период будет ограничено движение всех видов транспорта, кроме пассажирских автобусов и троллейбусов, по улицам Муравьева-Амурского от Шевченко до Тургенева, по Тургенева от Муравьева-Амурского до переулка Арсеньева, по переулкам Дьяченко и Арсеньева от Тургенева до Шевченко, по Шевченко от Уссурийского бульвара до переулка Арсеньева.