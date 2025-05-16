Движение ограничат в центре Хабаровска из-за Российско-Китайского форума

В дни проведения первого Российско-китайского форума и фестиваля «Амурфест. Весна», согласно постановлению мэра Хабаровска, в историческом центре города будут ограничены движение и стоянка личного автомобильного транспорта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», запреты коснутся Комсомольской площади и прилегающих к ней улиц.
По информации пресс-службы администрации столицы региона, 24 мая, на время проведения фестиваля «Амурфест. Весна» и Российско-китайского форума, до 19:00 для парковки будут закрыты остановочные карманы по улицам Тургенева и Шевченко.
Также 19 мая с 7:00 до 19:00 стоянка будет запрещена на улицах Шевченко (от Уссурийского бульвара до переулка Арсеньева), Тургенева (от Муравьева-Амурского до переулка Арсеньева) и Муравьева-Амурского (в районе Комсомольской площади).
На этот же период будет ограничено движение всех видов транспорта, кроме пассажирских автобусов и троллейбусов, по улицам Муравьева-Амурского от Шевченко до Тургенева, по Тургенева от Муравьева-Амурского до переулка Арсеньева, по переулкам Дьяченко и Арсеньева от Тургенева до Шевченко, по Шевченко от Уссурийского бульвара до переулка Арсеньева.